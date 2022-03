Selama Tahun 2021, Jumlah Perempuan Pelaku UMKM di Tokopedia Naik 2,5 Kali Lipat

PIKIRAN RAKYAT - Menyambut Hari Perempuan Sedunia yang jatuh setiap tanggal 8 Maret, Tokopedia mencatat jumlah wanita pelaku UMKM di Tokopedia meningkat 2,5 kali lipat di tahun 2021 dibandingkan 2020.



Head of Product (Campaign) Tokopedia, Helena mengatakan, selama tahun 2021, jumlah perempuan pegiat usaha lokal meningkat di beberapa kota Indonesia seperti Pekanbaru, Palembang, Pekalongan, Denpasar dan Balikpapan.



Peningkatan itu didorong oleh berbagai inisiatif Tokopedia bersama pegiat usaha lokal, termasuk perempuan pegiat UMKM. Mulai dari Tokopedia Beauty Awards 2021, Women in Style serta inisiatif Hyperlocal dan turunannya seperti Tokopedia Nyam!, Festival Fashion Lokal Jawa Barat dan masih banyak lagi.



Studio Dapur menjadi salah satu contoh UMKM Bandung dengan omzet puluhan juta di Tokopedia, besutan perempuan pegiat usaha, Mega Puspita dan beberapa rekannya.



Studio Dapur memberdayakan pengrajin anyaman bambu dengan berbagai latar belakang di Desa Padakembang, Singaparna, Jawa Barat.



"Para pengrajin ini memproduksi produk anyaman bambu ramah lingkungan, seperti tudung saji, baki, alas gelas dan piring, keranjang dan lain-lain. Kami juga rutin mengedukasi para pengrajin bambu dan warga setempat terkait pembuatan kerajinan bambu berkualitas agar bisa dijadikan mata pencaharian warga sekaligus menjaga kelestarian desa," ucap Mega.



Noesa merupakan contoh UMKM lainnya yang juga digawangi oleh perempuan dan memberdayakan pengrajin lokal.



Annisa Hendrato dan Cendy Mirnaz yang memulai brand Noesa, menggandeng komunitas perempuan penenun dan penjahit di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menghasilkan produk tenun ikat Flores dalam bentuk dompet, gelang, tali kamera dan masih banyak lagi.

Baca Juga: Luna Maya dan Bobon Santoso Singgung Kekayaan Doni Salmanan dan Indra Kenz: Terlalu Gak Masuk Akal



Annisa Hendrato mengungkapkan selama pandemi Covid-19, Tokopedia menyumbang lebih dari 60 persen terhadap penjualan keseluruhan Noesa.



"Ini turut menjaga produktivitas perempuan pengrajin di NTT. Produk kami pun jadi bisa diakses oleh masyarakat dari Sabang hingga Merauke," ujar dia.



Upaya Tokopedia Asah Keterampilan Perempuan Indonesia



Tokopedia juga terus mengasah keterampilan digital perempuan, misalnya lewat Tokopedia Bersama (Beraksi untuk Sesama), yang mengusung pemberdayaan perempuan sebagai salah satu pilarnya - dan Tokopedia Academy.



Tokopedia Bersama menghadirkan program Tokopedia Migrant-CARE yang membantu perempuan purna migran menciptakan peluang bisnis online.



Ada juga program Edukasi dan Mentoring E-commerce bersama Asosiasi Perempuan Pengusaha Usaha Kecil (ASPPUK) untuk menyediakan pelatihan bagi perempuan pegiat UMKM.



Di sisi lain, Tokopedia Academy konsisten mendorong kemajuan talenta digital perempuan, salah satunya melalui konferensi teknologi tahunan START Women in Tech. Konferensi ini melibatkan banyak perempuan ahli teknologi sebagai pembicara.***