Harga Emas Anjlok, Krisis di Ukraina dan Aksi Investor Jadi Penyebab

PIKIRAN RAKYAT – Harga emas anjlok hampir 3 persen pada Kamis, 10 Maret 2022. Anjloknya harga emas disebabkan penurunan harga minyak yang membantu aset-aset berisiko rebound.

Rebound terjadi didorong oleh faktor invasi Rusia-Ukraina yang dimanfaatkan investor untuk ambil keuntungan setelah 5 sesi beruntun naik.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange turun drastis 55,1 dolar AS atau 2,7 persen dan ditutup di 1.988,2 dolar AS per ons.

Pada Selasa 8 Maret 2022, emas berjangka melonjak 47,4 AS atau 2,37 persen menjadi pada 2.043,30 dolar AS.

Nilai emas konsisten di atas angka 2.000 dolar AS merupakan yang pertama kalinya terjadi sejak Agustus 2020.

Krisis di Ukraina akhir-akhir ini menunjukkan beberapa tanda deeskalasi hingga harga minyak jatuh 2 digit pada Rabu, 9 Maret 2022.

Turunnya harga minyak menolong ekonomi AS yang tengah dihantam inflasi bertubi-tubi dan emas yang mengikuti lebih rendah.

Kepala Strategi Komunitas BPD Securities Bart Melek mengkonfirmasi hal tersebut. Dia mengatakan bahwa pihaknya sempat sedikit terbawa oleh harga emas, tapi lantaran berada pada pijakan yang jauh lebih kuat daripada konflik tersebut, masalah jadi tidak berlarut-larut.