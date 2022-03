Defisit APBN Indonesia Disebut Akan Makin Melebar Imbas Invasi Rusia ke Ukraina

PIKIRAN RAKYAT - Konflik Rusia-Ukraina yang berkecamuk sejak beberapa pekan lalu berpotensi menekan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun 2022.

Menurut Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha M Rachbini hal itu dapat terjadi jika harga minyak bumi dan harga kebutuhan barang pokok penting lainnya juga ikut naik.

Apabila situasi itu terjadi pemerintah mungkin akan memberlakukan intervensi harga, memberi subsidi, dan bantuan sosial yang akan menekan defisit APBN.

Eisha memprediksi kenaikan harga minyak mentah tiap 1 dolar per barel akan meningkatkan anggaran subsidi LPG sekitar Rp1,47 triliun, subsidi minyak tanah Rp49 miliar, kompensasi kepada Pertamina Rp2,65 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp295 miliar.

Sedangkan di sisi pendapatan negara, pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kemungkinan hanya akan naik masing-masing sebesar Rp0,8 triliun dan Rp2,2 triliun sehingga defisit tetap berpotensi melebar.

Adapun dalam APBN 2022 pemerintah memperkirakan defisit mencapai Rp868 triliun atau 4,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Ke depan, jika harga minyak bumi secara persisten di level yang tinggi di atas 100 dolar AS per barel dan harga-harga barang pokok penting naik, pemerintah kemungkinan akan melakukan intervensi harga, memberi subsidi, dan bantuan sosial, yang akan menekan defisit APBN," ujar Eisha sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Selasa 8 Maret 2022.

Eisha menambahkan, untuk menjaga daya beli masyarakat terutama kelompok menengah ke bawah agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan yang makin dalam, pemerintah didorong melanjutkan penambahan subsidi.