AS dan Tiongkok Makin Tegang, Rupiah Melemah 10 Poin Pagi Ini

PIKIRAN RAKYAT - Imbas semakin meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok, Indonesia juga terpengaruh.

Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat 29 Mei 2020 pagi melemah.

Rupiah menunjukkan pelemahan 10 poin atau 0,07 persen menjadi Rp14.725 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.715 per dolar AS pada pukul 09.41 WIB.

Terkait rupiah yang melemah ini, Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra di Jakarta, Jumat, mengatakan, sentimen negatif dari peningkatan ketegangan antara AS dan Tiongkok mulai menguat sehingga menekan turun harga aset-aset berisiko.



"Tapi di sisi lain, peningkatan ketegangan AS dan China kelihatannya turut memicu pelemahan nilai tukar dolar AS terhadap nilai tukar lainnya, karena hubungan AS dan China yang memburuk bisa mendorong pelemahan ekonomi AS," ujar Ariston dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara

Pada Kamis 28 Mei 2020, Tiongkok juga telah mengesahkan Undang-undang keamanan Hong Kong. Undang-undang keamanan Hongkok itu akan meningkatkan kendali Tiongkok atas Hong Kong.

Hal ini juga yang berpotensi dapat meningkatkan tensi geopolitik antara dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia itu.



Menurut Ariston, nilai tukar rupiah bisa turut tertekan terhadap dolar AS mengikuti sentimen negatif tersebut.



"Namun mungkin pelemahan juga tidak terlalu dalam karena dolar AS sebenarnya juga mendapatkan sentimen negatif dari ketegangan hubungan AS dan China," kata Ariston.

Ariston memperkirakan rupiah hari ini akan bergerak di kisaran Rp14.650 per dolar AS dan resisten Rp14.780 per dolar AS.



Pada Kamis 28 Mei 2020 lalu, rupiah ditutup melemah tipis 5 poin atau 0,03 persen menjadi Rp14.715 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.710 per dolar AS.***