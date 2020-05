Lockdown Dilonggarkan Angkat Optimisme, Emas Jatuh Lebih dari 1%

PIKIRAN RAKYAT - Banyak negara-negara utama yang melonggarkan penguncian (lockdown) akibat virus corona.

Pelonggaran tersebut memicu harapan untuk pemulihan ekonomi dan memperkuat selera terhadap aset-aset berisiko.

Pelonggaran tersebut memicu emas jatuh lebih dari satu persen pada akhir perdagangan Selasa 26 Mei 2020 atau Rabu 27 Mei 2020 pagi WIB.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi COMEX New York Mercantile Exchange, turun tajam 29,9 dolar AS atau 1,72 persen, menjadi ditutup pada 1.705,60 dolar AS per ounce.

Emas berjangka turun 8,20 dolar AS atau 0,47 persen menjadi 1.726,40 dolar AS per ounce pada Senin 25 Mei 2020, setelah menikmati kenaikan 13,6 dolar AS atau 0,79 persen menjadi 1.735,50 dolar AS pada Jumat 22 Mei 2020.

"Ada sentimen pengambilan risiko di pasar, mendorong pembalikan arus safe-haven (emas)," kata Ahli Strategi Komoditas TD Securities Daniel Ghali.

