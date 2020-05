Memilih Antara Apply Kartu Kredit atau Pinjaman Uang Online di Tengah Pandemi Corona

PIKIRAN RAKYAT - Pandemi corona atau Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia sejak awal tahun 2020 ini bukan hanya menyerang kesehatan saja, tetapi juga menyerang sektor ekonomi dari kalangan atas hingga kalangan bawah.



Mulai dari perusahaan yang PHK ribuan karyawan, merumahkan ribuan karyawan hingga pandemi selesai, hingga pedagang di tanah abang yang tidak bisa berjualan di high season pada Ramadan kali ini.



Peristiwa ini membuat banyak kalangan masyarakat yang tidak mempunyai dana darurat, tabungan atau buruh harian yang menyambung hidup dengan upah harian, membutuhkan tambahan pendapatan ataupun akses kredit dengan cara berjualan makanan secara online atau apply kartu kredit atau pinjaman uang online.



Jika Anda adalah salah satu orang yang membutuhkan layanan kartu kredit maupun pinjaman uang online, lebih baik cari tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing layanan.



Sehingga Anda bisa mendapatkan layanan dengan baik ketika pandemi Corona berlangsung, dan juga sesuai dengan kebutuhan Anda sekarang. Mari simak ulasan berikut.



Kartu Kredit



Kartu Kredit merupakan kartu yang dikeluarkan bank atau lembaga keuangan sejenis dan berfungsi sebagai alat pembayaran tanpa menggunakan uang tunai.



Biaya yang dikeluarkan setiap kali Anda melakukan transaksi menggunakan kartu kredit ini akan dicatat oleh bank sebagai hutang (kredit) dan harus dilunasi pada bulan berikutnya.



Bunga yang ditawarkan dalam kartu kredit umumnya lebih kecil dibandingkan pinjaman uang online.



Kartu kredit juga menyediakan layanan tarik tunai jika Anda sedang mendadak butuh uang. Namun, jumlah uang tunai yang bisa ditarik pun lebih kecil, sekitar 30%-50% dari limit yang Anda dapatkan.



Selain itu, kekurangan kartu kredit adalah proses pendaftaran kartu kredit yang mengharuskan calon nasabah mendatangi bank dan proses yang lumayan panjang, jadi tidak bisa dipungkiri bila Anda akan beberapa kali diharuskan untuk pergi ke ban tersebut.



Sedangkan, di masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah tidak menganjurkan orang melakukan banyak kegiatan di luar rumah.



Pinjaman uang online

Fintech lending atau pinjaman uang online yang sedang marak 2 tahun belakangan ini memang bisa menjadi alternatif layanan finansial yang lebih praktis dan serba digital di Indonesia.



Terutama kepada masyarakat Indonesia yang belum pernah merasakan atau mendapatkan akses kredit sebelumnya.



Dengan proses digital dan serba online, fintech lending bisa memberikan layanan keuangan seperti pinjaman uang online, kredit online ataupun pay later hanya dalam genggaman tangan saja.



Contohnya adalah Kredivo, fintech lending yang sudah terdaftar serta diawasi oleh OJK sejak tahun 2018, yang memiliki layanan pay later, cicilan tanpa kartu di 350+ e-commerce, atau pinjaman tunai untuk kebutuhan darurat.



Walau bunga yang dikenakan oleh Kredivo lebih besar dibandingkan kartu kredit, namun sangat kompetitif dengan lembaga keuangan lainnya, hanya 2,95% per bulan, dengan limit hingga Rp30 juta.



Bila Anda ingin apply di Kredivo, Anda harus memenuhi 3 syarat berikut:

WNI berusia minimal 18 tahun ke atas.

Sudah punya penghasilan tetap, minimal sebesar Rp 3 juta per bulan.

Tinggal atau berdomisili di wilayah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, Palembang, Semarang, Bali, Yogyakarta, Solo, Malang, Makassar, Cirebon, atau Sukabumi.

Langkah selanjutnya, apabila sudah memenuhi syarat, langsung saja download aplikasi Kredivo di Google Play Store atau App Store.



Setelah itu siapkan data pribadi seperti KTP, NPWP sebagai bukti penghasilan dan 1 akun e-commerce yang sudah ada riwayat transaksinya sebagai bukti tempat tinggal Anda untuk keperluan upgrade akun, agar bisa menikmati semua layanan finansial dari Kredivo.



Jika sudah submit pendaftaran, Anda tinggal menunggu proses approval maksimal hingga 1 x 24 jam.



Apabila pendaftaran disetujui, Anda akan menerima notifikasi otomatis di aplikasi beserta sejumlah limit kredit dari Kredivo.



Sesuaikan dengan kebutuhan



Nah, setelah Anda mengetahui apa perbedaan dari kartu kredit dan pinjaman uang online, pastinya sudah ada gambaran mana yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda saat ini?



Bila Anda membutuhkan pay later, cicilan barang, atau pinjaman tunai untuk kebutuhan darurat, pinjaman uang online yang proses pendaftarannya cepat mungkin cukup.



Namun, bila Anda kerap bepergian ke luar negeri, baik untuk traveling atau bekerja, kartu kredit bank bisa jadi pilihan terbaik.***