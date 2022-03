Dampak Konflik Rusia Ukraina, Indef: Ekonomi Indonesia Diprediksi Merosot

PIKIRAN RAKYAT - Ekonomi Indonesia diprediksi akan turun 0,014 persen akibat dampak dari perang Rusia dan Ukraina yang berlangsung hingga saat ini.

Hal itu diungkapkan oleh Lembaga kajian ekonomi dan keuangan institute for Development of Economics and Finance (Indef).

Menurut Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurahman, perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina tersebut bisa mengakibatkan transmisi kenaikan harga minyak.

"Yang pada akhirnya akan mendorong terjadinya inflasi, terutama inflasi harga bergejolak karena beberapa komoditas," kata Rizal Taufikurahman dalam Diskusi Publik secara daring di Jakarta.

Dan kini, hal itu pun menurutnya sudah terjadi. Inflasi harga sudah mulai bergerak, terutama untuk komoditas minyak, gas, dan daging.

Tak hanya itu, menurutnya kemungkinan harga komoditas pokok lain pun akan mengalami kenaikan seiring dengan datangnya bulan Ramadhan.

Rizal juga memperkirakan bahwa harga minyak akan mengalami kenaikan hingga 1,14 persen akibat konflik Rusia dan Ukraina tersebut.