Keuangan Sosial Islam Berperan Besar Ringankan Dampak Covid-19

PIKIRAN RAKYAT - Keuangan Islam memiliki peran ganda, sebagai bisnis dan juga sosial. Itulah mengapa keuangan sosial Islam sangat berperan besar di masa pandemi virus corona (Covid-19) seperti sekarang.

“Keuangan sosial Islam bisa meringankan dampak Covid-19,” ujar Director of Center for Islamic Business and Finance (CIBF) Sekolah Bisnis Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB), Oktofa Yudha Sudrajad PhD dalam webinar bertemakan “The Role of Islamic Social Finance in Easing The Impact of Covid-19”, Jumat, 22 Mei 2020.

Webinar tersebut menghadirkan sejumlah pembicara yakni Islamic Finance Expert, Ir Drs H Arson Aliludin SE DEA; Social Entrepreneurship Expert, Dr Harry Z Soeratin; Director of Rumah Amal Salman M Kamal Muzakki SSi; dan Islamic Sociall Finance Researcher, Taufik Faturohman PhD.

Oktofa menjelaskan, ada beberapa keuangan sosial Islam yang sebenarnya sudah lama dikenal masyarakat. Seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Direktur Rumah Amal Salman, M Kamal Muzakki mengatakan, zakat tumbuh dan berkembang dari basis terkecil di masyarakat.

“Episentrum gerakan zakat adalah masjid dan pesantren. Salah satu tujuannya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan,” tutur dia.

