Khawatir Gelombang Kedua COVID-19 di Indonesia, Rupiah Hari Ini Rabu 13 Mei Diprediksi Melemah

PIKIRAN RAKYAT - Kekhawatiran pasar akan adanya gelombang kedua COVID-19 di Indonesia sebabkan nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu 13 Mei 2020 diprediksi melemah.

Rupiah masih menguat 20 poin atau 0,13 persen menjadi Rp14.885 per dolar AS pada pukul 9.59 WIB dari sebelumnya Rp14.905 per dolar AS.

Sentimen negatif masih menekan pergerakan aset berisiko seperti indeks saham kata Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra di Jakarta, Rabu 13 Mei.

"Kemungkinan belum ada perubahan sentimen karena semalam indeks saham AS masih tertekan turun," ujar Ariston.

Sentimen negatif disebabkan oleh kekhawatiran pasar terhadap gelombang kedua wabah COVID-19 karena pelonggaran lockdown.

Selain itu, pasar juga masih mengkhawatirkan wabah COVID-19 yang belum benar-benar menyurut.

