Dampak Konflik Rusia-Ukraina, Harga Minyak Dunia Melonjak Hampir 100 dolar AS per Barel

PIKIRAN RAKYAT - Konflik antara Rusia dan Ukraina menyebabkan harga minyak dunia mengalami kenaikan.

Kenaikan harga minyak dunia bahkan mendekati level 100 dolar AS per barel, pada Senin 21 Februari 2022.

Minyak Brent melonjak 2,91 persen yakni 92,28 dolar AS per barel, sedangkan West Texas Intermediate (WTI) tumbuh 3,06 persen yakni 93,86 dolar AS.

"Harga minyak sekali lagi bergerak naik karena optimisme pertemuan Biden-Putin memudar. Sedangkan OPEC++ terus berjuang untuk mencapai kuotanya yang sebagian besar telah menciptakan defisit energi global yang parah," kata Pratibha Thaker dari Economist Intelligence Unit, dikutip dari Antara.

Analis mengatakan pasar minyak tetap akan diperketat, tetapi harga akan tetap fluktuatif, mengingat minyak mentah Iran tak mungkin kembali ke pasar.

"Jika invasi Rusia ke Ukraina terjadi, seperti yang diperingati AS dan Inggris, Brent bisa melonjak di atas 100 dolar AS per barel," kata peneliti dari Commonwealth Bank, Vivek Dhar.

Di sisi lain, negara penghasil minyak yang tergabung dalam OPEC+ terus berjuang memenuhi kuota produksi minyak.

