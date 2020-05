Laju Penambahan Kasus Covid-19 Berkurang, Rupiah Hari Ini 8 Mei 2020 Menguat

PIKIRAN RAKYAT - Nilai tukar (kurs) rupiah hari ini, 8 Mei 2020 menguat, terpengaruh sejumlah negara melonggarkan kebijakan lockdown-nya.

Seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, melambatnya laju penambahan orang terinfeksi COVID-19 di beberapa negara, juga menjadi sentimen positif.

Jumat pagi, pada pukul 10.11 WIB, rupiah menguat 60 poin atau 0,4 persen menjadi Rp 14.935 per dolar AS.

Menguat dari sebelumnya Rp 14.995 per dolar AS, rupiah juga terpengaruh sentimen penguat harga aset-aset berisiko.



"Walaupun ada kekhawatiran pelonggaran lockdown akan memunculkan gelombang kedua wabah, tapi dunia bisa meniru pelonggaran lockdown yang tidak memicu kasus wabah baru yang terjadi di Korea Selatan dan Hong Kong," ujar Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra di Jakarta, Jumat.



Selain itu data neraca perdagangan Tiongkok bulan April yang surplus melebihi data bulan sebelumnya juga menjadi sentimen positif.

Menurut Ariston, aktivitas perdagangan Tiongkok, yang perlahan pulih bisa menopang aktivitas ekonomi negara lainnya.



"Namun demikian pasar masih mewaspadai memburuknya data-data ekonomi karena wabah," ujar Ariston.



Ariston memperkirakan rupiah hari ini akan bergerak di kisaran Rp 14.800 per dolar AS sampai Rp 15.150 per dolar AS.

Pada Rabu 6 Mei lalu, rupiah ditutup menguat 85 poin atau 0,56 persen menjadi Rp14.995 per dolar AS dari sebelumnya Rp15.080 per dolar AS.



Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Jumat menunjukkan, rupiah menguat menjadi Rp15.009 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp15.127 per dolar AS.***