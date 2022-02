Mendag Ungkap Penyebab Harga Kedelai di Indonesia Melambung Tinggi

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi angkat bicara soal tingginya harga kedelai di Indonesia.

Menurutnya, harga kedelai mengalami kenaikan akibat beberapa permasalahan yang terjadi di negara importir.

Mendag menuturkan, salah satu masalah yang menyebabkan harga kedelai di tanah air melonjak ialah adanya cuaca buruk El Nina di kawasan Amerika Selatan.

"Jadi permasalahan kedelai di Indonesia yang harganya belakangan ini naik karena adanya beberapa permasalahan dan terjadinya El Nina di Argentina," katanya pada Kamis, 17 Februari 2022.

Baca Juga: Bos Lele di Garut Dicurigai Jadikan Bangkai Ayam sebagai Pakan, Amuk Warga Menggema

Menurut Lutfi, harga kedelai per gantang naik menjadi 18 dollar Amerika Serikat (AS), padahal sebelumnya sekira 12 dollar per gantang.

Selain karena cuaca buruk El Nina di kawasan Amerika Selatan, naiknya harga kedelai juga dipengaruhi oleh kebutuhan besar di China.

Dia mengatakan bahwa di China, baru-baru ini terdapat lima miliar babi baru yang pakannya merupakan kedelai.

"Di China itu awalnya peternak babi di sana tidak makan kedelai, tapi sekarang makan kedelai. Apalagi baru-baru ini ada lima miliar babi di peternak China itu makan kedelai," ucapnya.