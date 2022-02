Menkeu Sri Mulyani: Lonjakan Omicron Tingkatkan Ketidakpastian Ekonomi Global

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Keuangan, Sri Mulyani menilai bahwa munculnya Covid-19 varian baru, Omicron mempengaruhi terhadap peningkatan ketidakpastian ekonomi global.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Opening of the 1st Finance Minister and Central Bank Governor Meeting yang diselenggarakan di Jakarta, pada Kamis, 17 Februari 2022.

"Seperti varian Covid-19 sebelumnya, Omicron mempengaruhi negara pada waktu yang berbeda," kata Sri Mulyani sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Divergensi kapasitas untuk mengatasi pandemi Covid-19, termasuk peluncuran vaksin di seluruh negara merupakan faktor utama yang menyebabkan tidak meratanya pemulihan ekonomi.

Ia menjelaskan bahwa perekonomian global akan terus pulih dan membaik. Namun, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan pemulihan ekonomi.

Beberapa faktor tersebut adalah harga makanan dan energi yang lebih tinggi, potensi kenaikan suku bunga, ancaman varian baru Covid-19 yang belum pasti, gangguan rantai pasokan, bencana alam akibat perubahan iklim, serta meningkatnya ketegangan geopolitik.

"Faktor-faktor ini tentu saja akan membentuk pemandangan ekonomi global ke depan," ujarnya.

Setelah terkontraksi sebesar 3,3 persen pada tahun 2020, Dana Moneter Nasional (IMF) memproyeksikan ekonomi dunia akan tumbuh sebesar 5,9 persen pada tahun 2021 dan moderat menjadi 4,4 persen pada tahun 2022.