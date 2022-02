So Sweet! Dari Teman Diskusi Saham Jadi Teman Hidup

PIKIRAN RAKYAT - Garam di laut, asam di gunung, bertemu dalam belanga. Peribahasa Indonesia ini tepat menggambarkan perjalanan cinta Sunaryo (Ryo) dan Novylia, muda-mudi yang kini telah sah menjadi pasangan hidup. Diawali oleh kegemaran yang sama dalam berinvestasi saham, mereka awalnya bersua secara virtual di forum yang sebenarnya tidak ditujukan untuk berkenalan dan mencari jodoh (kamu tahu kan ada banyak sekali aplikasi kencan yang populer di Indonesia? Dan Stockbit bukan salah satunya). Namun, karena hidup telah menggariskan mereka harus bertemu di pelaminan, hal itupun terjadi jua.

Saat menerima kunjungan tim Stockbit di kediamannya di bilangan Jakarta Utara, Ryo mengisahkan bahwa aplikasi investasi saham ini punya andil besar dalam mengubah arah hidupnya. Sunaryo alias Ryo alias @Ray94 alias KokoSaham ini pertama kali menjadi pengguna forum sosial Stockbit di tahun 2015 karena ingin belajar saham dari pengguna-pengguna lain yang punya jam terbang lebih tinggi.

“Dari dulu saya menjadi pengguna Stockbit karena saya melihat di forum sosialnya (Stream) banyak kesempatan untuk bertukar pikiran yang bermanfaat,” kata Ryo.

Segala aktivitas belajar saham Ryo berjalan seperti normalnya hingga empat tahun kemudian, pada suatu hari di tahun 2019, ia dan para investor saham Stockbit STanah Air mendengar desas-desus bahwa salah satu raksasa teknologi dunia berpeluang membangun pusat produksi di Indonesia. Kencang berhembus kabar ada salah satu perusahaan lokal yang akan digandeng sebagai mitra.

“Foreign inflow mantul. Mungkin Ipad dan macbook Apple akan diproduksi beneran di Indonesia melalui kerjasama antara PTSN dan Pegatron.. Whatever it is, closely watch $PTSN !” cuit Novylia yang punya nickname @novyliasaputro di forum sosial Stockbit kala itu.

Apa yang Novylia tuliskan tersebut ternyata memantik diskusi. @Ray94 membalas pandangan itu dengan analisis yang lebih panjang dari apa yang Novylia tuliskan. Dari saling berbalas pesan di forum, Ryo mengikuti intuisinya untuk membawa percakapan mereka lebih jauh. Meski menyadari kalau para pengguna Stockbit umumnya berdiskusi secara terbuka di forum, Ryo, yang mengaku baru pertama kali mengetahui perihal Novylia dari postingan di Stream, memberanikan diri untuk mengontak Novylia via Direct Message (DM).

“Setelah pembahasan mengenai isu tadi, saya langsung DM Novylia. Saya pun sempat ditanggapi agak dingin dan ia terlihat kurang berniat. Novylia bilang saya terlalu serius seperti dosen,” jelasnya.

Pasangan baru pamerkan aplikasi Stockbit.

Namun, mungkin namanya sudah niat, Ryo tidak mengibarkan bendera putih begitu saja. Seperti yang dinyanyikan oleh penyanyi asal Inggris, Florian Cloud de Bounevialle O'Malley Armstrong (Dido) dalam lagunya The White Flag, patut diduga Ryo mengulang-ulang lirik “There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be” di kepalanya.