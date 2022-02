Harga Emas Berada di Dekat Puncak Tertinggi, Ketegangan Rusia dan Ukraina Picu Permintaan Pasar

PIKIRAN RAKYAT - Harga emas mempertahankan keuntungan mereka di perdagangan Asia pada Senin, 14 Februari 2020, pagi, berada di dekat level tertinggi tiga bulan yang disentuh di sesi sebelumnya, karena kekhawatiran yang masih ada seputar Ukraina meningkatkan daya tarik safe-haven logam kuning.

Emas spot diperdagangkan stabil di 1.859,16 dolar AS per ounce pada pukul 01.125 GMT.

Di sesi sebelumnya, harga emas mencapai level tertinggi sejak 19 November di 1.865,15 dolar AS, dalam kenaikan harian terbesar sejak pertengahan Oktober.

Sementara itu, emas berjangka AS naik 0,9 persen menjadi diperdagangkan di 1.859,00 dolar AS per ounce.

Pasar saham Asia tergelincir karena peringatan dari Amerika Serikat bahwa Rusia dapat menyerang Ukraina setiap saat mengirim harga minyak ke puncak tujuh tahun, mengangkat obligasi dan menekan euro.

Rusia dapat membuat dalih mengejutkan untuk serangan, kata Amerika Serikat pada Minggu, 13 Februari 2022.

Namun, Moskow membantah rencana semacam itu dan menuduh Barat "histeris", meskipun mereka memiliki lebih dari 100.000 tentara yang berkumpul di dekat Ukraina.

