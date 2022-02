Harga BBM Nonsubsidi Naik, Ucapan Ahok soal Keuntungan Pertamina Disorot

PIKIRAN RAKYAT – PT Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga untuk bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Kenaikan tersebut disebabkan kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau ICP yang naik 17 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Ketiga produk BBM yang dimaksud adalah Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.

“Harga baru ketiga produk ini berlaku mulai tanggal 12 Februari 2022,” kata Pejabat Sementara Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting seperti dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antara pada 13 Februari 2022.

Irto juga mengungkapkan bahwa harga minyak mentah Indonesia atau ICP per Januari 2022 mencapai 85 dolar AS per Barel.

Kenaikan tersebut membuat Pertamina menaikan harga Pertamax Turbo atau RON 98 menjadi Rp13.500 per liter, Pertamina Dex atau CN 53 menjadi Rp13.200, dan Dexlite atau CN 51 menjadi Rp12.150 per liter.

Penyesuaian harga ini, menurut Irto, sudah sesuai dengan regulasi Kepmen 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi jenis bahan bakar umum (JBU).

Sebelumnya dalam acara DBSI Spring Festival: Roaring to Win 2022 yang diselenggarakan pada Kamis 10 Februari 2022, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan, Pertamina masih bisa untung Rp1 miliar dolar AS meski tidak menaikkan harga BBM.