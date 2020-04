Harga Emas Turun Jadi Rp 939.000, Harga Jual Rp 838.000

PIKIRAN RAKYAT – Harga emas dari PT Antam, yang dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Senin, 27 April 2020, turun Rp 4.000.

Yakni di angka Rp 939.000 per gram. Sedangkan untuk harga jual emas Antam turut turun Rp 4.000 per gram mencapai angka Rp 838.000 per gram.

Antara melansir, transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen (untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP). PPh 22 atas transaksi buy back dipotong langsung dari total nilai buy back.

Berikut harga pecahan emas batangan tercatat di Logam Mulia Antam :

- Harga emas 0,5 gram : Rp494.000

- Harga emas 1 gram : Rp939.000

- Harga emas 2 gram : Rp1.827.000

- Harga emas 3 gram : Rp2.719.000