3 Produk BBM Alami Kenaikan Harga, Berikut Daftar Harga Terbaru

PIKIRAN RAKYAT - PT Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga untuk tiga produk bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi.

Ketiga produk yang dikenakan penyesuaian harga adalah Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.

Pertamax Turbo kini dijual Rp13.500 per liter, Pertamina Dex Rp13.200 per liter, dan Dexlite Rp12.150 per liter.

Sebelumnya, harga Pertamax Turbo adalah Rp12.000 per liter, Pertamina Dex Rp11.050 per liter, dan Dexlite pada harga Rp9.500 per liter.

“Harga baru ketiga produk ini berlaku mulai tanggal 12 Februari 2022,” ujar Pejabat Sementara Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, seperti Pikiran-rakyat.com kutip dari Antara, Minggu, 13 Februari 2022.

Penyesuaian harga dilakukan guna mengikuti perkembangan terkini dari indsutri minyak dan gas.

Menurut Irto, harga minyak mentah Indonesia atau ICP per Januari 2022 mencapai 85 dolar AS per barel.

Harga tersebut naik sekitar 17 persen dari indeks bulan sebelumnya.