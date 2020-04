Harga Turun, Investasi Emas Paling Aman di Ketidakpastian Ekonomi Global

PIKIRAN RAKYAT - Harga emas turun tergelincir, terpengaruh investor yang menguangkan keuntungan.

Kabar baiknya, emas tidak terpengaruh kondisi ekonomi global yang serba tidak pasti, dengan pergerakannya yang ada di level tertinggi.

Antara melansir, pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), harga emas turun 9,8 dolar AS atau 0,56 persen menjadi ditutup pada 1.735,6 dolar AS per ounce.

Tetapi kekhawatiran atas perlambatan ekonomi global dan langkah-langkah stimulus besar-besaran bank-bank sentral utama terus mendukung emas.



Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi COMEX New York Mercantile Exchange, emas berjangka naik 7,1 dolar AS atau 0,41 persen menjadi 1.745,40 dolar AS per ounce pada Kamis 23 April 2020.

Nilai itu sempat melambung 50,5 dolar AS atau 2,99 persen menjadi di 1.738,3 dolar AS di sesi sebelumnya.

"Kami melihat aksi ambil untung jangka pendek di sini dalam emas," kata Tai Wong, kepala perdagangan derivatif logam mulia dan logam dasar di BMO.



"Namun, emas berada di dekat level tertinggi pergerakannya karena investor ritel dan institusional telah secara konsisten membeli ketika neraca global telah menggelembung dan prospek ekonomi global tetap sangat tidak pasti."



Wabah Virus Corona baru, yang telah menginfeksi lebih dari 2,7 juta orang secara global, telah mendorong negara-negara untuk memperluas penguncian guna mengurangi penyebarannya, sementara bank-bank sentral telah melepaskan gelombang langkah-langkah untuk membatasi korban keuangan.

Pada Kamis 23 April 2020, Dewan Perwakilan Rakyat AS menyetujui rancangan undang-undang bantuan virus corona senilai 484 miliar dolar AS.

Sementara para pemimpin Uni Eropa menyetujui paket penyelamatan langsung sekitar 500 miliar euro.



Emas, investasi yang aman selama masa ketidakpastian politik dan keuangan, cenderung mendapat manfaat dari langkah-langkah stimulus luas dari bank-bank sentral.

Soalnya, secara luas dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang.