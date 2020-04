Perbankan Jawa Barat Serahkan Bantuan untuk Penanganan COVID-19

PIKIRAN RAKYAT - Bank Indonesia bersama para pelaku industri perbankan menyerahkan sejumlah bantuan untuk penanganan COVID-19 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penyerahan bantuan tersebut, sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap upaya percepatan penanggulangan pandemi ini di Jabar.

Bantuan diserahkan secara simbolis Kepala Perwakilan Bank lndonesia Provinsi Jabar, sekaligus Ketua Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Jabar, Herawanto didampingi Direktur Kepatuhan BJB sekaligus Wakil Ketua BMPD Jabar, Agus Mulyana dan Ketua Bidang Sosial yang juga merupakan Regional CEO Bank Mandiri Region VI/Jawa 1, Sulaeman. Bantuan diterima langsung Gubernur Jabar, sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid 19 Jabar, Ridwan Kamil, di Bale Pakuan, Kamis 23 April 2020.



Baca Juga: Malaysia Masih Lockdown Jelang Ramadhan, Siti Nurhaliza: Ya Allah, Hapuskan COVID-19

Herawanto mengatakan, penyebaran COVID-19 di Jabar yang masih terus meluas berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik sosial ekonomi maupun kemanusiaan. Upaya penanganan yang dilakukan tentunya tidak hanya menjadi tugas pemerintah, namun perlu didukung semua pihak. Termasuk industri keuangan.

“Hanya dengan kolaborasi terintegrasi dan partisipatif antar pemerintah, otoritas-otoritas, para pelaku usaha dan masyarakat luas, upaya percepatan penanggulangan COVID-19 ini dapat membuahkan hasil,” ujarnya melalui keterangan pers.

Salah satu partisipasi aktif tersebut dari industri, lanjut Herawan, salah satunya melalui kepedulian sosial dan dukungan terhadap upaya penanganan penyebaran wabah COVID-19.



Baca Juga: Jelang Ramadan, Harga dan Persediaan Kebutuhan Pokok Terpantau Stabil

Bank Indonesia bersama para pelaku industri perbankan yang tergabung dalam BMPD Jabar, Ikatan Pegawai Bank Indonesia (IPEBI), dan Persatuan Pensiunan Bank Indonesia (PPBI) Jabar menyerahkan sejumlah bantuan.

Diantaranya Alat Pelindung Diri (APD) lengkap yang terdiri dari disposable hazmat, masker, sarung tangan latex, google, hand sanitizer, face protection. Kemudian, alat kesehatan seperti ventilator lokal, infuse pump ENMIND, syringe pump ENMIND, patient monitor MEK.

Ia berharap, bantuan yang diserahkan dapat mendukung percepatan penanganan, sehingga aktivitas masyarakat segera kembali normal dan roda perekonomian Jawa Barat kembali bergerak.



Baca Juga: Jamin Tak Ada Warga Jateng Kelaparan, Ganjar Pranowo Bentuk Satgas Jogo Tonggo

“Bantuan ini sejalan dengan semangat Pemprov Jabar dan kita bersama untuk Kill The Virus, but not The Economy. Kita basmi virus COVID-19, tanpa mematikan perekonomian masyarakat,” ujarnya.

BMPD Jabar adalah wadah pegawai perbankan dan Bank Indonesia di Wilayah Jabar dan memiliki 101 anggota yang berasal dari 67 perwakilan Bank Umum di wilayah Jabar.



Baca Juga: Belva Devara Mundur, Program Pengembangan dan Pendanaan UMKM Terhenti