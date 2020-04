Traktir Driver Salahsatu Kreativitas Mitra Kuliner Go Food untuk Menarik Pelanggan

PIKIRAN RAKYAT - Pelaku UMKM kuliner mitra GoFood terus berkreasi dan berinovasi di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Upaya tersebut menjadi salah satu cara untuk tetap menarik pelanggan di tengah kondisi yang semakin menantang akibat pandemi COVID-19.

Citra Ajeng, pemilik Takoyaki Ichi mengatakan, kepercayaan pelanggan adalah hal yang sangat penting untuk dijaga. Oleh karena itu, ia semakin memperketat prosedur keamanan dan kebersihan makanan di gerainya. Diantaranya dengan selalu menggunakan safety seal GoFood untuk menutup wadah kemasan agar makanan tetap bersih ketika sampai di tangan konsumen.



"Kami juga selalu menyertakan Kartu Penanda Suhu Tubuh, berisi data suhu tubuh karyawan yang memasak dan menyiapkan makanan dengan harapan informasi tersebut dapat membuat pelanggan merasa lebih tenang dan percaya atas kehigienisan resto," ujarnya melalui pers rilis yang dikutip Pikiran-Rakyat.com, Minggu 19 April 2020.

Tak hanya itu, Citra mengatakan, pihaknya juga berkreasi dari sisi promosi dengan membuat promo yang out of the box. Misalnya dengan memberikan hand sanitizers yang sempat menjadi barang langka dengan cuma-cuma kepada pelanggannya, untuk setiap pembelian paket dua box Takoyaki atau Okonomiyaki. Hal ini diakuinya membuat produknya menjadi semakin menarik di mata pelanggan.

"Kami juga menambahkan menu sehat, yaitu minuman jus dengan buah asli dan susu, untuk membantu pelanggan menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Hal ini juga membantu menambahkan transaksi," katanya.



Eka Sopian, pemilik usaha Si Jagur Bandung juga berinovasi dengan menjual paket menu frozen food yang kini juga bisa dipesan pelanggan dari layanan GoFood. Frozen food menjadi salah satu solusi agar makanan di rumah tetap bervariasi.

"Kami juga menyediakan tempat fasilitas cuci tangan dan tempat pengambilan pesanan khusus bagi mitra driver. Kita juga ikut berusaha melakukan upaya kebersihan dan keamanan di resto, yang kita tunjukkan pula di media sosial agar konsumen semakin yakin" katanya.

Selain berkreasi dengan menu frozen food, mitra merchant UMKM GoFood juga menawarkan menu khusus Traktir Driver yang bisa dibeli pelanggan untuk diberikan langsung kepada mitra driver. Langkah ini pun merupakan salah satu dukungan GoFood dalam menjaga kelangsungan pendapatan dan volume transaksi mitra merchant UMKM pada masa pandemi.



Program Traktir Driver, sekaligus menjadi bentuk apresiasi dari pelanggan dan mitra merchant kepada mitra driver yang senantiasa siap mengantarkan makanan di tengah situasi yang sulit.

Citra mengatakan, usahanya menyediakan dua menu Traktir Driver dengan pilihan isi 4 dan 8 takoyaki mulai dari harga Rp 11.000. “Senang bisa saling terbantu, karena menunya ikut laku dan bisa membantu para driver. Bahkan ada juga pelanggan yang khusus pesan menu Traktir Driver saja,” katanya.



