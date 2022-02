Belajar Rahasia Bisnis Semakin Banyak Konsumen dan Menangkan Total Hadiah Sebesar 21 Juta Rupiah!

PIKIRAN RAKYAT - Dalam dunia bisnis tentunya sangat banyak cara dan taktik untuk mencapai pada kesuksesan yang tentunya harus melewati jalan yang sangat panjang dan sulit untuk mencapai tahap tersebut. Namun ada satu langkah penting yang sering kali dilupakan oleh para entrepreneur dalam membentuk bisnis/ brand mereka yaitu Branding. Sebelum masuk ke penjelasan lebih mendalam kita coba pake contoh, kalau kalian ditanya tentang Air Minum brand yang pasti terlintas di pikiran kalian pasti “Aqua”. Nah, hal ini yang disebut sebagai branding.

Apa Itu Branding?

Menurut The Branding Journal branding didefinisikan sebagai proses memberikan makna kepada perusahaan, produk atau jasa dengan membuat dan membentuk nilai brand di dalam ingatan pelanggan. Branding juga merupakan strategi yang didesain oleh perusahaan untuk membantu masyarakat agar mereka dapat secara cepat mengidentifikasi produk dan organisasi mereka, serta memberikan audiens alasan untuk lebih memilih produk perusahaan terkait dibanding para kompetitornya. Pada intinya Branding berarti memberikan identitas pada brand. Branding dapat berupa misi dan visi, logo, warna, jargon, kemasan, dan lain-lain.

Jadi kenapa branding itu penting, berikut adalah beberapa manfaat yang dihasilkan.

- Branding akan meningkatkan nilai bisnis

- Branding dapat menarik pelanggan baru

- Meningkatkan pride dan kenyamanan pegawai

- Membentuk kepercayaan di dalam industri yang ditekuni

- Branding akan membantu advertising brand

Dan masih banyak lagi.

Belajar Branding dari kasus brand-brand besar di Indonesia

Setelah mengenal seberapa penting dan dampak yang dapat diberikan melalui branding ini saat yang tepat untuk kalian lebih mendalami hal ini sebelum membangun bisnis kalian atau terjun ke dunia kerja. Oleh karena itu BREXPLOR 2022 kembali hadir untuk kalian dengan tema ALIGN : Bridging the Gap Between Brand and Customer Perception” BREXPLOR 2022 menghadirkan kompetisi Branding tingkat nasional pertama di Indonesia bagi mahasiswa/i dan siswa/i SMA dari seluruh Indonesia yang berminat dan berkeinginan tinggi untuk mengasah kemampuan dalam menyusun strategi branding berdasarkan kasus nyata dari perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia. Berbeda dari kompetisi pada umumnya, seluruh peserta akan mengikuti Branding Development Training ( BREXOLOGY) yakni pembekalan mengenai materi seputar Branding guna untuk mempersiapkan calon peserta mengenai materi seputar Branding yang akan disampaikan oleh para ahli lainnya dalam bidang Branding. Selain itu, peserta juga akan diberikan contoh studi kasus agar dapat mengasah kemampuan.

Selain mendapatkan pengalaman, pelatihan langsung dari ahli, kalian juga berkesempatan mendapatkan total hadiah lebih dari 21 Juta Rupiah!! Jadi tunggu apalagi, langsung daftarkan kelompok kamu mulai tanggal ;

Open Registration : 21 Januari - 18 februari

Paper Submission : 6 Maret 2022

Tempat : Online

LINK PENDAFTARAN