Perjalanan Inklusi Keuangan di Indonesia Sejak 2016 hingga Mencakup Kaum Marjinal

PIKIRAN RAKYAT – Pada 2016, pemerintah Indonesia menetapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016.

Penetapan strategi ini tentunya tidak terlepas dari masih rendahnya angka inklusi keuangan di tanah air yang baru mencapai 36%.

Sementara berdasarkan literatur, inklusi keuangan memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian suatu negara dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bank Mandiri dalam Laporan Berkelanjutan 2018 “Better Future is In Our Hand” untuk mendukung peningkatan inklusi keuangan telah mengimplementasikan program Laku Pandai secara nasional per tanggal 13 Juli 2016.

Kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akses layanan perbankan kepada masyarakat unbanked, baik di daerah urban maupun rural.

Di wilayah Jabar tercatat pada 2019 ada 4.500 agen branchless banking dengan jumlah nasabah sebanyak 43.157 yang mayoritas merupakan masyarakat unbanked. Sebaran para agen ini didominasi di wilayah Kabupaten yang mengambil proporsi 70% dari total jumlah agen.

“Keberadaan agen ini mendorong peningkatan pertumbuhan rekening, penghimpunan dana, dan volume transaksi. Untuk penghimpunan dana mencapai Rp 376 miliar pada akhir Desember 2019 lalu. Untuk selama 2020 kami menargetkan penambahan 3.300 agen dan 79.000 rekening,” ujar Corporate Manager Bank Mandiri Region VI Jabar I Vicki Vigandhi.

Inklusi keuangan di Indonesia diukur melalui akses berupa penggunaan layanan keuangan formal dan kepemilikan akun. Dari indikator tersebut, inisiatif BB terlihat menunjukkan perkembangan yang positif.