Persaingan 3 Pemain Utama E-commerce di Akhir Tahun, Riset Ipsos Buktikan Siapa ‘Rajanya’ saat Ini

PIKIRAN RAKYAT – Sejak pandemi Covid-19 layanan e-commerce kian booming sebab menjadi salah satu alternatif bagi para konsumen untuk berbelanja dengan aman melaui online.

E-commerce juga membantu UMKM menjangkau para pelanggannya. Dengan penggunaan e-commerce yang terus meningkat walhasil persaingan antar pemain e-commerce pun kian ketat, berbagai inovasi dan promo dilakukan guna jadi daya tarik.

Di Indonesia sendiri ada 3 pemain besar e-commerce, yakni Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Sebagai pemain besar, ketiganya gelar berbagai promo menarik di akhir tahun sebagai upaya tingkatkan daya saing mereka.

Periode akhir tahun memang jadi momentum penting bagi pemain e-commerce untuk meningkatkan nilai saing dengan menghadirkan rangkaian inovasi, fitur hingga penawaran menarik untuk memberikan pengalaman belanja online terbaik bagi masyarakat Indonesia.

Maraknya kemeriahan akhir tahun banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berbelanja kebutuhan dan mendapatkan keuntungan maksimal dari promosi yang ditawarkan.

Melihat pertumbuhan signifikan serta antusiasme masyarakat terhadap belanja online, khususnya di tengah pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini, Ipsos, perusahaan riset pasar atau market research global, yang ada di Indonesia, merilis hasil riset terbaru terkait persaingan dalam industri e-commerce selama akhir tahun 2021.

Hasil riset Ipsos menunjukkan siapa 'rajanya' saat ini. Berdasarkan riset tersebut, pada kuartal empat 2021, Shopee juarai e-commerce yang terbanyak digunakan masyarakat.

“Dalam survei ini, kami menggunakan 4 indikator, yaitu BUMO (Brand Use Most Often), seberapa merek/platform mana yang paling sering digunakan, Top of Mind, merek mana yang ada di urutan pertama benak konsumen, penetrasi konsumen, seberapa banyak jumlah penggunaan dalam jumlah transaksi, dan nilai transaksi dalam tiga bulan terakhir,” kata Andi Sukma, Country Service Line Group Leader, Observer, Customer Experience & Channel Performance, Ipsos Indonesia.