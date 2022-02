Sandiaga Uno Beberkan Tiga Macam Bisnis yang Dibutuhkan di Masa Depan

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah kini sedang memprioritaskan pemulihan ekonomi, termasuk salah satunya sektor ekonomi kreatif (ekraf).

Dalam acara Kick Off Muhammadiyah Center for Entrepreneurship and Business Incubator (MCEBI) di Jakarta Selasa, 1 Februari 2022, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan terdapat tiga bisnis yang sangat dibutuhkan di masa depan, yaitu keamanan siber (cyber security), metaverse, serta payment system dan financial technology/fintech (sistem pembayaran dengan teknologi keuangan).

Hal pertama yang akan berkembang menurut Sandiaga Uno ialah keamanan siber (cyber security).

Dilansir dari CISCO, cyber security adalah proses perlindungan sistem, data, jaringan, dan program dari ancaman atau serangan digital.

Baca Juga: Peramal Prediksi Artis Inisial 'T' Meninggal 2022, Manajer Tukul Arwana: Sangat Menjurus

Biasanya, serangan ini dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk berbagai macam hal. Beberapa contohnya adalah mengakses informasi sensitif, atau bahkan mengubah dan menghancurkan data penting.

Dia pun menceritakan pengalamannya saat terkena serangan siber, seperti dilansir Pikiran-Rakyat.com dari laman Antara pada 1 Februari 2022.

“Ini alhamdulillah tidak ada serangan siber di sesi kita, tapi kalau saya mengikuti sesi bersama Pak Johnny G Plate (Menteri Komunikasi dan Informatika), itu berkali-kali kena (serangan) siber. Jadi ada yang mengganggu jalannya acara kita,” ujarnya.

Adapun hal kedua ialah metaverse, yang memiliki potensi 720 miliar dolar AS dalam tiga tahun mendatang.