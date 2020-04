Jumat Pagi Rupiah Menguat, BI Optimis Nilai Tukar Stabil 15.000 per Dolar AS di Akhir 2020

PIKIRAN RAKYAT - Wabah virus corona tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, namun berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi negara.

Nilai Tukar (kurs) rupiah baru baru ini terus melemah dan telah melebihi angka16.000 per dolar AS.

Namun, kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta terus menguat pada Jumat 3 April 2020.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari ANTARA, rupiah bergerak menguat sebanyak 50 poin atau 0,3 persen menjadi Rp 16.445 per dolar AS pada Jumat pagi, dari yang sebelumnya ditutup di angka Rp 16.495 per dolar AS.

Melihat hal tersebut, Bank Indonesia (BI) yakin nilai tukar akan stabil diakhir 2020.

Dikutip dari laman resminya, BI terus memperkuat intensitas triple intervention dalam rangka menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar.

BI memperkuatnya dengan cara spot, DNDF, dan pembelian SBN dari pasar sekunder.