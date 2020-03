Ekonomi Global Kurang Kondusif, Petrosea Malah Berhasil Cetak Laba 31,18 Juta Dolar AS

PIKIRAN RAKYAT - Di tengah volatilitas harga batubara thermal dan kondisi ekonomi global yang kurang kondusif, PT Petrosea Tbk, perusahaan rekayasa dan konstruksi Indonesia pertama yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (IDX: PTRO), berhasil mencatatkan kinerja keuangan dan operasional yang menggembirakan sepanjang 2019.

"Pencapaian kami sepanjang tahun di dorong oleh berbagai inisiatif strategis dan upaya transformasi guna memastikan sustainable superior performance Perusahaan untuk tahun-tahun mendatang," ujar Presiden Direktur Petrosea Hanifa Indradjaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 23 Maret 2020.



Pada tahun 2019, kata Hanifa, perusahaan mencatatkan kenaikan total pendapatan sebesar 2,30% dari US$ 465,74 juta pada tahun 2018 menjadi US$ 476,44 juta. Selain itu, Petrosea juga mencatatkan US$ 31,18 juta laba yang dapat distribusikan kepada pemilik entitas induk dibandingkan US$ 22,96 juta pada tahun sebelumnya, naik 35,80% secara year-on-year.

Menurut Hanifa, kontribusi dari lini bisnis Kontrak Pertambangan mencapai 60,25% terhadap total pendapatan dengan menggunakan armada yang sangat efisien dan efektif dalam mencapai volume produksi. Sedangkan, kontribusi dari lini bisnis Rekayasa & Konstruksi mencapai 20.50%, dan lini bisnis Petrosea Logistics & Support Services mencapai 18,66% terhadap total pendapatan.



Selain mencetak kinerja positif, World Economic Forum (WEF) memilih Petrosea sebagai satu-satunya perusahaan tambang dan satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam Global Litghthouse Network berkat upayanya dalam transformasi kegiatan operasional perusahaan melalui digitalisasi.

“Menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi kami bahwa inisiatif strategis kami mendapatkan pengakuan dari dunia internasional, setelah World Economic Forum memilih Petrosea sebagai satu-satunya perusahaan tambang dan satu-satunya perusahaan milik Indonesia yang masuk ke dalam Global Lighthouse Network,” ujar Hanifa.



"Keunggulan kami adalah pada kemampuan untuk menyediakan jasa pertambangan terpadu pit-to-port, kemampuan rekayasa & konstruksi yang terintegrasi serta jasa logistik, dengan selalu berkomitmen penuh terhadap penerapan keselamatan, kesehatan kerja & lingkungan, manajemen mutu dan integritas bisnis," tuturnya.

Petrosea didukung penuh oleh pemegang saham utamanya, PT Indika Energy Tbk., yang merupakan perusahaan energi di Indonesia yang menyediakan solusi energi terpadu melalui investasinya di bidang sumberdaya energi, jasa dan infrastruktur. ***