Sejumlah Perjalanan Kereta Api Dibatalkan, Noxy : Langkah Ini sebagai Pencegahan Penyebaran Covid-19

PIKIRAN RAKYAT - Sejumlah perjalanan kereta api, khususnya untuk KA Argo Parahyangan, Lodaya, Turangga, Argo Wilis, Malabar dan Mutiara Selatan mengalami penyesuain berupa pembatalan dan perubahan relasi, mulai Senin (23/3/2020). Langkah diambil sebagai bentuk pencegahan penyebaran Covid-19.

Manager Humas PT Kereta Api Daop 2 Bandung Noxy Citrea mengatakan, terhitung mulai besok, beberapa perjalanan KA Argo Parahyangan dan KA Lodaya mengalami pembatalan beberapa perjalanan.



Adapun jadwal KA yang dibatalkan perjalanannya adalah (1) Argo Parahyangan (No KA 39) dengan jadwal keberangkatan 06.45 relasi Bandung – Gambir tanggal pembatalan perjalanan 23- 31 Maret 2020. (2) Argo Parahyangan (NO KA 55) keberangkatan 11.10 relasi Bandung-Gambir untuk pembatalan 26- 31 Maret 2020. (3) Argo Parahyangan (NO KA PLB 7001A) keberangkatan 15.25 relasi Kiaracondong – Gambir dengan tanggal pembatalan perjalanan 23-31 Maret 2020.

(4) Argo Parahyangan (NO KA 51) keberangkatan 22.05 relasi Bandung – Gambir pembatalan untuk tanggal 23- 31 Maret 2020. (5) Argo Parahyangan (NO KA 65F) keberangkatan 22.55 relasi Bandung-Gambir tanggal pembatalan 27-29 Maret 2020.(6) Lodaya Pagi (NO KA 162) keberangkatan 07.05 relasi Bandung-Solo Balapan jadwal yang dibatalkan yakni 26-31 Maret 2020. Serta (7) Lodaya Malam (NO KA 164A) keberangkatan 19.10 relasi Bandung-Solo Balapan tanggal pembatalan perjalanan 26-31 Maret 2020.



Sedangkan 4 KA Terusan seperti KA Turangga, Argo Wilis, Malabar dan Mutiara Selatan relasinya diperpendek menjadi berangkat dan berakhir di Bandung. Jadwal KA Daop 2 yang mengalami perubahan relasi, yakni (1) KA Malabar relasi Pasar Senen - Bandung - Malang PP menjadi Bandung - Malang PP dengan tanggal perubahan relasi pada 26-31 Maret 2020.

(2) KA Mutiara Selatan relasi Gambir - Bandung - Surabaya Gubeng - Malang PP menjadi Bandung - Surabaya Gubeng - Malang PP pada tanggal 26-31 Maret 2020. (3) KA Argo Wilis relasi Gambir - Bandung - Surabaya Gubeng PP menjadi Bandung - Surabaya Gubeng PP pada tanggal 26-31 Maret 2020. (4) KA Turangga relasi Gambir - Bandung - Surabaya Gubeng PP menjadi Bandung - Surabaya Gubeng PP pada tanggal 26-31 Maret 2020.



“Kebijakan ini juga untuk mendukung social distancing yang diterapkan pemerintah dimana masyarakat diminta mengurangi mobilitasnya” ujarnya melalui keterangan pers yang diterima Pikiran-Rakyat.com Minggu, 22 Maret 2020.

Noxy menjelaskan, dengan penyesuaian perjalanan KA tersebut, masyarakat tetap bisa memanfaatkan perjalanan KA lainnya yang masih tersedia. Misalnya, untuk KA Argo Parahyangan, masih tersedia 10 perjalanan KA Argo Parahyangan yang beroperasi dari normalnya sebanyak 15 perjalanan setiap hari.



“Penyesuaian perjalanan beberapa KA ini bersifat sementara, mengikuti kondisi perkembangan status waspada mewabahnya virus corona di Indonesia. Kami memohon maaf kepada para pelanggan KA atas dibatalkannya sejumlah perjalanan KA di Daop 2 tersebut. Semoga kondisi pandemi ini segera membaik dan perjalanan KA akan kembali seperti sedia kala,” tuturnya.

Bagi penumpang KA yang sudah melakukan pemesanan tiket pada KA yang dilakukan pembatalan, lanjutnya, akan dikonfirmasi oleh pihak PT KAI melalui nomor telepon yang tertera pada saat pemesanan. Pengembalian bea pembatalan secara penuh atau 100 persen (full refund). ***