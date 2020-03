Imbas Wabah Virus Corona, Dolar Terus Tekan Rupiah hingga Tembus Lebih dari Rp 16.000

PIKIRAN RAKYAT - Nilai Tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta terus mendekati level Rp 16.000 pada Jumat pagi 20 Maret 2020.

Pada pukul 09.55 WIB rupiah, kembali melemah sebanyak 50 poin atau 0.31 persen menjadi Rp 15.963 per dolar AS dari sebelumnya Rp 15.913 per dolar AS.

"Dalam perdagangan Jumat ini rupiah masih akan tertekan di level Rp15.800-Rp16.150 per dolar," kata Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara News.

Pasar global telah jatuh dalam beberapa waktu lalu diakibatkan kepanikan pasar karena wabah virus corona atau COVID-19.

Pemerintah pun merespon dengan ketat pembatasan perjalanan dan kehidupan sehari hari serta mendorong masyarakat untuk tinggal dirumah untuk menekan penyebaran.

Beberapa negara pun menerapkan kebijakan penutupan perbatasan untuk mengurangi penyebaran virus.

"Pergerakan masyarakat yang terbatas bertujuan untuk melindungi nyawa, yang lebih berharga dari apa pun di dunia.