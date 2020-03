Rupiah Makin Tertekan, Tembus Rp 15.000 Per Dolar AS, Piter : Sentimen Pasar Masih Sangat Negatif, Selama Covid 19 Belum Tertangani

PIKIRAN RAKYAT - Rupiah melemah hingga menembus level Rp 15.000 per Dolar AS pada perdagangan di pasar spot, Selasa, 17 Maret 2020. Ekonom menilai pelemahan Rupiah berpotensi akan terus terjadi, jika pandemi Covid 19 tidak tertangani.

"Pelemahan Rupiah saat ini tidak ada batasannya. Semakin lama pandemi Corona tidak tertangani, maka Rupiah akan terus melemah," ujar Ekonom Centre of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah saat dihubungi Pikiran-Rakyat,com, Selasa, 17 Maret 2020.

Sebelumnya, nilai tukar Rupiah di pasar spot ditutup di level Rp 14. 933 pada akhir perdagangan, Senin, 16 Maret 2020. Rupiah kembali melemah 0,05 persen ke level Rp 14.940 per Dolar AS pada pembukaan perdagangan, Selasa, 17 Maret 2020. Hingga akhirnya Nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup anjlok 240 poin atau 1,61 persen ke level Rp15.173 per dolar AS.



Piter mengatakan, sentimen pasar saat ini masih sangat negatif, karena belum bisa memprediksi kapan pandemi Covid 19 bisa berakhir. "Tidak ada faktor yang benar-benar positif (yang dapat) menenangkan pasar. Selama ketidakpastian ini masih begitu besar, Rupiah akan terus dalam posisi tertekan," tuturnya.

Dia mengatakan, pelemahan Rupiah akan membawa dampak negatif, karena barang impor menjadi mahal. Aliran modal masuk akan semakin tertahan, karena resiko nilai tukar meningkat. "Aliran modal masuk saat ini memang sudah terhenti," ujarnya.



Di sisi lain, daya saing ekspor membaik, karena barang dari Indonesia menjadi lebih murah dalam perdagangan global. Namun, permintaan global saat ini juga sedang menurun. Dengan demikian, dapat dikatakan dampak positif pelemahan Rupiah sangat minim pada perekonomian Indonesia.

Meskipun demikian, menurut Piter, pelemahan Rupiah adalah fenomena yang wajar di tengah penyebaran Covid 19. Pemerintah sebaiknya lebih fokus untuk menanggulangi penyebaran virus tersebut.



Piter menambahkan, Bank Indonesia bisa menahan pelemahan Rupiah dengan melakukan intervensi pasar. "BI juga bisa memberikan himbauan khususnya pada BUMN untuk tidak melakukan aksi spekulasi terhadap Dolar AS," ujarnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira Adhinegara mengatakan, pelemahan Rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal.

Faktor eksternal disebabkan karena respon pasar terhadap pidato Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang menyatakan Amerika Serikat kemungkinan akan mengalami resesi sebagai dampak penyebaran virus Covid 19.



