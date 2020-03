Bursa AS Terjun Bebas, Rupiah Ikut Melemah hingga Tembus Rp 15.000 per Dolar

PIKIRAN RAKYAT - Pergerakan ekonomi terus melemah seiring merebaknya virus corona COVID-19.

Selasa pagi 17 Maret 2020, nilai tukar atau kurs rupiah dalam transaksi antarbank tembus angka Rp 15.000 per Dolar AS.

Anjloknya nilai rupiah seiring dengan tumbangnya bursa saham Amerika Serikat (AS) Dow Jones.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, pukul 09.53 WIB rupiah terus melemah hingga 82 poin.

Posisinya menjadi Rp 15.015 per Dolar AS atau turun sekitar 0,55 persen dai level awal di Rp 14.933 per Dolar AS.

Rupiah memang terus melemah sejak akhir Februari 2020 silam, bahkan semakin parah usai pengumuman pasien positif corona pertama.

Saat itu, anjloknya hanya capai angka 14.000. Namun, usai perekonomian global benar-benar terhantam wabah, Rupiah capai Rp 15 ribu per Dolar AS.