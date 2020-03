Mulai Panen, Tren Harga Komoditas Hortikultura Mulai Turun, Hanya Bawang Putih yang Masih Bertahan di Rp 42.000 per Kilogram

PIKIRAN RAKYAT - Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto memastikan persediaan barang dan harga komoditas hortikultura tidak bermasalah menjelang Ramadan 2020. Kondisi di pasaran diyakini tak terpengaruhi oleh cuaca buruk.

"Produksi sayuran sekarang bagus. Bawang dan cabai pada Januari-Februari 2020 lalu, terutama cabai harganya tinggi sekali," kata Prihasto, Jumat, 13 Maret 2020). Menurutnya, saat itu kondisinya dipengaruhi musim kemarau.



Prihasto menjelaskan, pada Oktober-November 2019 para petani seharusnya sudah melakukan tanam cabai seperti biasanya. Namun, mereka baru tanam sekitar Desember 2019, karena hujan baru turun pada bulan tersebut.

Karena baru tanam Desember 2019, panen cabai diperki rakan sekitar Maret 2020, sesuai masa tanam sekitar empat bulan. "Sekarang sudah mulai panen dan kami lihat harganya mulai turun. Menghadapi puasa dan lebaran trennya turun untuk cabai cukup signifikan," ujarnya.



Begitu pula dengan komoditas bawang merah, ia memastikan harganya stabil karena persediaannya mencukupi. "Kalau bawang putih kita akan impor hampir 200.000 ton untuk mencukupi kebutuhan sampai Lebaran nanti," kata Prihasto menambahkan.

Harga bahan kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Purwakarta saat ini masih terpantau stabil. Kenaikan dialami oleh sayuran seperti wortel dan tomat sebesar Rp 2.000.



Kenaikan dengan nilai yang sama juga terjadi pada bawang putih. Meskipun sempat diadakan Operasi Pasar Murah dengan harga Rp28.000 per kilogram beberapa waktu lalu, harga bawang putih saat ini relatif masih tinggi di angka Rp42.000 per kilogram.

Sedangkan, untuk cabai merah bertahan di harga Rp46.000 per kilogram dan cabai rawit di angka Rp40.000 per kilogram. Adapun bawang merah terpantau stabil di harga Rp30.000 per kilogram selama beberapa hari terakhir. ***