Ada Kabar Gembira Buat Industri Kecil Menengah (IKM), Kemenperin Sediakan 160 Stand Gratis di Indonesia Industrial Moslem Exhibition (ii-Motion)

PIKIRAN RAKYAT - Kementrian Perindustrian akan menggelar Indonesia Industrial Moslem Exhibition (ii-Motion) pada 17-19 Juli 2020 di Jakarta Convention Center (JCC). Dalam helaran tersebut, Kementerian Perindustrian menyediakan 160 stand gratis untuk Industri Kecil Menengah (IKM).

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih mengatakan, Kementerian Perindustrian bertekad mewujudkan Indonesia menjadi salah satu pusat fesyen muslim dunia. Sebab Indonesia memiliki potensi dalam pengembangan industri fesyen muslim dan produk halal.

“Perkembangan produk muslim di Indonesia sudah terus meningkat, sehingga dibutuhkan wadah berupa event internasional agar produk fesyen muslim atau produk halal yang diproduksi oleh industri dalam negeri semakin dikenal di mata dunia,” kata Gati di Jakarta, Rabu, 11 Maret 2020.



Dia mengatakan, pameran berskala internasional ini diharapkan dapat semakin mendorong pertumbuhan industri yang menghasilkan produk muslim di seluruh wilayah Indonesia, termasuk bagi sektor industri kecil dan menengah (IKM).

“Kegiatan ii-Motion merupakan pameran yang akan menampilkan potret industri terkait dengan halal lifestyle di Indonesia meliputi komoditas fesyen, kosmetik, perhiasan, aksesoris, makanan dan minuman, serta platform digital yang mendukung industri halal dan ekonomi syariah,” ujar Gati.

Melalui ii-Motion ini, Ditjen IKMA ingin berbagai produsen produk muslim yang ada di Indonesia dapat terlibat, sehingga mereka dapat memanfaatkan untuk pengembangan usahanya. Peluang itu misalnya bertemu dengan pembeli potensial dari mancanegara, perluasan akses pasar ekspor, dan peningkatan penjualan produk mereka.



“Dengan adanya pertemuan antara buyer dengan produsen, kami harapkan akan terjadi proses jual beli baik di tempat tersebut ataupun usai gelaran ii-Motion agar para pelaku IKM tersebut dapat naik kelas dan dapat meningkatkan keuntungan," paparnya.

Bagi pelaku industri yang minat berpartisipasi pada ajang ii-Motion, Ditjen IKMA menyediakan 160 stan pameran secara gratis bagi mereka yang lolos melalui proses kurasi. Proses kurasi sedang dilakukan hingga berakhir pada tanggal 19 April 2020.

Untuk para IKM yang ingin mendaftar dan mengikuti proses kurasi, dapat langsung mengunjungi website Kementerian Perindustrian dengan link https://bit.ly/iimotionkurasi2020 atau dapat melihat akun media sosial ii-motion. Bagi para peserta yang lolos kurasi tidak akan dikenakan biaya alias gratis untuk mengikuti pameran tersebut.



Berdasarkan data The State of Global Islamic Economic Report, pada 2019, konsumsi fesyen muslim dunia mencapai 270 miliar Dolar AS, kemudian pada tahun 2022 diproyeksikan meningkat menjadi 373 miliar Dolar AS.