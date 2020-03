Pertamina Akan Ngebor 411 Sumur, Nicke : Alokasi Dana Investasinya Sebesar 7,8 Miliar Dolar AS

PIKIRAN RAKYAT - Direktur Utama Pertamina , Nicke Widwayati mengatakan, Pertamina mengalokasikan dana investasi sebesar 7,8 miliar Dolar AS pada 2020. Dana itu naik sebesar 84% dibanding tahun 2019 yang berjumlah 4,2 miliar Dolar AS.

Your browser does not support the video tag.