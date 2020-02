Capai 22 Persen, Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

PIKIRAN RAKYAT - Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia diprediksi akan menjadi yang tercepat di kawasan Asia Tenggara, dengan laju pertumbuhan majemuk tahunan (compound annual growth rate/CAGR) sebesar 22 persen.

Pada 2025 nilainya diprediksi akan mencapai 133 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 1.849 triliun (kurs Rp 13.903,8 per dolar AS).

Demikian diungkapkan Chief Lembaga Riset Telematika Sharing Vision, Dimitri Mahayana, di Bandung, Senin 24 Februari 2020. Pada 2019 nilainya diprediksi mencapai 40 juta dolar AS atau setara dengan Rp 556,15 triliun.

"Posisi selanjutnya ditempati Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, dan Filipina," katanya.

Pada 2025 nilai ekonomi digital Thailand diprediksi akan mencapai 50 juta dolar AS, Vietnam 43 juta dolar AS, Singapura 27 juta dolar AS, Malaysia 26 juta dolar AS, dan Filipina 25 juta dolar AS.

Pada 2019 nilai ekonomi digital Thailand diperkirakan sebesar 16 juta dolar AS, Vietnam dan Singapura 12 juta dolar AS, Malaysia 11 juta dolar AS, sedangkan Filipina 7 juta dolar AS.

