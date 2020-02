Penjualan dan Saham Apple Jatuh karena COVID-19, Broker Wall Street: Hambatan Jangka Pendek akan Terbantu Peluncuran 5G di Akhir Tahun

PIKIRAN RAKYAT - Wabah virus corona COVID-19 telah picu berbagai kerugian di semua sektor, khususnya ekonomi.

Seperti diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya, dampak kerugian akibat wabah corona ini dialami juga oleh Apple. Usai hentikan produksi dan menutup sejumlah toko, Apple dikabarkan tak penuhi target pendapatannya di kuartal Maret 2020 ini.

Kini dilaporkan, saham Apple Inc turun dua persen pada Selasa 18 Februari 2020 dan menyeret saham pemasoknya di seluruh dunia lebih rendah, setelah pembuat iPhone itu memperingatkan penjualan yang lebih rendah pada kuartal saat ini mengakui bahwa wabah virus corona menekan rantai pasokannya.

Penurunan saham Apple diperkirakan menghapus hampir 30 miliar dolar AS dari kapitalisasi pasarnya, yang hampir mendekati 1,5 triliun dolar AS. Saham perusahaan diperdagangkan turun menjadi 318,74 dolar AS.

Namun, beberapa broker Wall Street menyebut pembaruan perkiraan Apple sebagai "hambatan jangka pendek," dan mengatakan perusahaan berkinerja kuat di luar Tiongkok dan peluncuran telepon 5G akhir tahun ini akan lebih meningkatkan penjualan.

"Kami percaya setiap kelemahan material dalam saham Apple sebagai akibat dari penurunan pendapatan kuartal 20 Maret akan terbukti menjadi peluang pembelian," tulis analis di Piper Sandler dalam catatan kliennya.

