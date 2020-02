Hentikan Produksi dan Penutupan Toko karena Corona, Apple Gagal Penuhi Target Pendapatan

PIKIRAN RAKYAT - Penghentian produksi dan penutupan toko karena wabah corona di Tiongkok telah sebabkan target pendapatan Apple dikuartal Maret tidak terpenuhi.

Fasilitas manufaktur memang telah dibuka kembali di Tiongkok namun produksi meningkat lebih lambat dari yang diharapkan.

Baca Juga: Simak 6 Tips Membeli dan Memilih Laptop, Salah Satunya Minimal Intel Core i5

Dilansir dari Reuters melalui Antara, Apple mengatakan tidak dapat memenuhi target pendapatan untuk kuartal Maret karena wabah virus corona yang memperlambat produksi iPhone, dan melemahnya permintaan di Tiongkok.

Fasilitas manufaktur Apple di Tiongkok telah mulai dibuka kembali, namun produksi meningkat lebih lambat dari yang diharapkan, menurut Apple, dalam pernyataan kepada para investornya.

Baca Juga: Silang Prodi Diusung Kampus Merdeka, Unisba: Tak Yakin Diterapkan, Repotkan Mahasiswa hingga Kemungkinan Tidak Lulus

Pasokan global iPhone akan terbatas. “Kekurangan pasokan iPhone ini untuk sementara waktu akan memengaruhi pendapatan di seluruh dunia," kata Apple, Senin 17 Februari 2020.

Pada Januari, Apple memperkirakan pendapatan 63 miliar dolar AS hingga 67 miliar AS untuk kuartal kedua yang berakhir pada bulan Maret, lebih tinggi dari perkiraan 62,4 miliar dolar AS.

Baca Juga: Silang Prodi Diusung Kampus Merdeka, Unisba: Tak Yakin Diterapkan, Repotkan Mahasiswa hingga Kemungkinan Tidak Lulus