Empat Tahun Jabat Presiden AS, Donald Trump Timbun Utang Rp 41.000 Triliun Lebih

PIKIRAN RAKYAT - Semenjak menjabat sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat dari tahun 2016, Donald Trump sudah menimbun utang sebesar 3 triliun dolar Amerika Serikat setara dengan lebih Rp 41.000 triliun.

Demikian disampaikan Ketua Bank Sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), Jerome Powell sebagaimana dilansir Pikiran-Rakyat.com dari The Washington Post pada Rabu 12 Januari 2020.

Powell pada Selasa 11 Januari 2020 melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama komisi keuangan, Kongres Amerika Serikat.

Dalam rapat tersebut, Powell memaparkan bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk memangkas defisit anggaran The Fed yang diperkirakan mencapai satu triliun dolar Amerika Serikat.

Asumsi yang digunakan Powell mengacu terhadap kondisi ekonomi Negara Paman Sam itu yang dinilainya sedang dalam kondisi yang kuat.

"Menempatkan anggaran federal pada jalur yang berkelanjutan ketika ekonomi kuat akan membantu memastikan bahwa pembuat kebijakan memiliki ruang untuk menggunakan kebijakan fiskal untuk membantu menstabilkan ekonomi selama penurunan," kata Powell dalam rapat bersama Komisi Keuangan, Kongres AS.

Dalam masa-masa resesi di beberapa tahun terakhir ini, The Fed telah memainkan peran besar dalam menghidupkan kembali ekonomi AS dengan memotong suku bunga secara tajam.