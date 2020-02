Harga Bawang Putih Naik 2 Kali Lipat Gara-gara Virus Corona, Komisi IV DPR: Jangan Ada Segolongan Orang yang Coba Buat Rakyat Makin Sengsara

PIKIRAN RAKYAT - Harga bawang putih yang biasanya dijual Rp 35.000 per kilogram kini mencapai Rp 70.000 per kilogram. Hal itu kendati menjadi sorotan anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin terkait kenaikan harga tersebut.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman resmi DPR RI, Akmal juga sempat mempertanyakan mengapa begitu cepat harga bawang putih naik buntut dari isu penghentian impor dari Tiongkok untuk mencegah virus corona.

"Tahun lalu kan kita sudah impor bawang putih cukup besar, dan ini mestinya masih ada 133 ribu ton bawang yang putih yang tersebar di gudang-gudang pedagang. Mestinya janganlah menahan-nahan stok ini demi mengerek harga dengan isu menakutkan (virus Corona)," tukas Akmal pada Selasa, 11 Februari 2020.

Akmal juga mengungkapkan bahwa tidak sewajarnya bawang putih ini naik dengan alasan virus corona.

Penghentian impor bawang putih dari China saat ini sudah sangat tepat. Tapi menurutnya, tidak wajar harga bawang putih yang biasanya rata-rata Rp 20.000 per kg, kini harganya bisa mencapai Rp 60.000 per kg, bahkan hingga Rp 68.000 per kg.

Menurutnya, mesti ada pasokan 133.000 ton bawang putih hingga Maret tahun 2020 ini yang merupakan sisa impor tahun 2019 lalu.

Pemerintah juga dinilai mesti turun tangan dengan menghukum pedagang nakal dengan mencabut izinnya jika masih bermain-main menyengsarakan rakyat.

