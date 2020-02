Impor dari Tiongkok Dihentikan, Perlu Diantisipasi Kekosongan Bahan

PIKIRAN RAKYAT – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, pemerintah perlu hati hati dalam menetapkan produk impor pangan Tiongkok.

Sebab pembatasan impor dari Tiongkok bisa menyebabkan kelangkaan pasokan barang di dalam negeri.

"Misalnya saja bawang putih, selama ini 70-80persen kebuhannya masih kita impor dari Tiongkok. Ketika impor terganggu, harga naik dan menyebankan tekanan pada daya beli masyarakat," ujarnya kepada Pikiran-Rakyat.com di Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020.

Sementara bagi industri, Bhima mengatakan, pembatasan impor bisa menurunkan kapasitas produksi.

Jika tidak diantisipasi, maka hal ini bisa semakin menekan industri dan memberikan ancaman pemutusan hubungan kerja.

Menurut Bhima, pemerintah perlu mencari subtitusi importir di luar Tiongkok, khususnya untuk bahan pangan.

Pemerintah juga perlu mendorong peningkatan produksi bahan baku industru dalam negeri dengan berbagai insentif.

Dia mengatakan, pembatasan lalu lintas manusia dari Tiongkok juga bisa mengganggu investasi dari negara tersebut di Indonesia.