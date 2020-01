Jatibarang Field Genjot Produksi Minyak dan Gas di Awal 2020

PIKIRAN RAKYAT - Memasuki 2020, Pertamina EP Asset 3 Jatibarang Field optimistis bisa meningkatkan produksi minyak dan gas, melalui pemboran sumur, kegiatan optimasi, dan workover.

Per 15 Januari 2020, produksi minyak Pertamina EP Jatibarang Field mencapai 7555 Barrel Oil Per Day (BOPD), sedangkan produksi gas sebesar 44.17 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD).

Demikian diungkapkan Jatibarang Field Manager, Hari Widodo, melalui siaran pers yang diterima Pikiran-rakyat.com, Jumat, 17 Januari 2020.

Menurut dia, salah satu peningkatan produksi diproyeksikan dari sumur CMT-19 eks pemboran CMR-NP1 yang berlokasi di struktur Cemara, wilayah administrasi Indramayu, yang dibor per 29 November 2019.

"Sumur ini dibor oleh Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) menggunakan rig N 110-M2," ujarnya.

Ia mengatakan, kedalaman akhir 2.818 meter (m) di bawah permukaan tanah berhasil dicapai melalui 2 tahapan, yaitu dry hole basis selama 40 hari dilanjut completion basis selama 18 hari hingga total 58 hari operasional.

Sumur tersebut pertama kali diproduksi per 7 Januari 2020.

Menurut data per 15 Januari 2020, CMT-19 berhasil memberikan sumbangsih penambahan produksi bagi Jatibarang Field dan Asset 3.