Harga Berbagai Jenis Cabai Melonjak dalam Hitungnan Hari, Hampir Sentuh Rp 100.000 per Kg

PIKIRAN RAKYAT - Harga cabai rawit merah di Pasar Baru Indramayu saat ini menembus angka Rp 90.000 per kilogram. Kenaikan terjadi karena kurangnya pasokan selama musim hujan.

Masitoh, pedagang sayuran di Pasar Baru Indramayu, Kamis 16 Januari 2020 mengatakan, tidak hanya cabai rawit merah yang mengalami kenaikan, hampir semua jenis cabai naik seperti cabai rawit hijau, cabai merah besar, dan cabai besar hijau.

Kenaikan tersebut, kata Masitoh, mulai dari Rp 10.000 sampai Rp 30.000 per kilogramnya. Cabai rawit merah yang sebelumnya dijual Rp 60.000 saat ini sudah mencapai harga Rp 90.000 per kilogram, cabai merah besar yang semula Rp 50.000 sekarang dijual Rp 75.000 per kilogram.

"Kenaikan ini disebabkan minimnya pasokan dari para penyuplai yang biasa mengirimkan sayuran ke pasar," ujarnya kepada Antara.

Senada dengan Masitoh, pedagang sayur lainnya, Juha, mengatakan bahwa sudah beberapa minggu terakhir harga cabai, baik jenis cabai rawit merah, hijau, dan merah besar terus mengalami kenaikan.

"Dari pemasok juga sudah mahal, kenaikannya hampir terjadi setiap hari," katanya.

Dia mengatakan, musim hujan juga mempengaruhi kenaikan harga karena barangnya menjadi cepat membusuk.