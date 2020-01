Kurs Rupiah dan IHSG Menguat, Harga Minyak Mentah Turun Tipis

PIKIRAN RAKYAT - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Selasa, 14 Januari 2020 pagi, bergerak menguat 21 poin atau 0,15 persen menjadi Rp13.652 per dolar AS dibandingkan sebelumnya di posisi Rp13.673 per dolar AS.

Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Selasa dibuka menguat 12,32 poin atau 0,2 persen ke posisi 6.308,89.

Kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 bergerak naik 2,96 poin atau 0,29 persen menjadi 1.028,24.

Baca Juga: Bahas ASABRI, Erick Thohir Siap Berkonsultasi dengan Prabowo dan Mahfud MD

Baca Juga: Kampung Radio di Cililin, Pusat Telekomunikasi Abad Ke-19 yang Gelombangnya Terdengar Hingga Eropa Barat

Namun, penurunan dibatasi oleh ekspektasi penarikan persediaan minyak mentah AS dan optimisme tentang penandatanganan perjanjian perdagangan awal antara AS dan Tiongkok, konsumen minyak utama dunia.

Minyak mentah Brent turun 8 sen, atau 0,1%, pada $ 64,12 per barel pada 0124 GMT.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS turun 4 sen, atau 0,1%, menjadi $ 58,04 per barel.

Persediaan minyak mentah AS diperkirakan telah jatuh minggu lalu, sementara stok produk olahan kemungkinan terus meningkat, dengan stok bensin terlihat naik untuk sepersepuluh minggu berturut-turut, sebuah jajak pendapat awal Reuters menunjukkan pada hari Senin.ti

Empat analis yang disurvei oleh Reuters memperkirakan, rata-rata, bahwa stok minyak mentah turun sekitar 800.000 barel dalam sepekan hingga 10 Januari.***