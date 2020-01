Harga Emas Melonjak di Tengah Panasnya Iran-AS, Masyarakat Disarankan Tahan Investasi

PIKIRAN RAKYAT – Isu geopolitik, khususnya akibat memanasnya hubungan antara AS dengan Iran, menjadi faktor dominan dibalik melonjaknya harga emas.

Harga logam mulia atau emas batangan milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Rabu, 8 Januari 2020 tercatat Rp 799.000 per gram.

Harga tersebut naik Rp 15.000 dari posisi sebelumnya dan menyentuh harga tertinggi dalam 8 tahun terakhir.

Sementara harga buyback atau pembelian kembali emas Antam hari ini ikut melonjak Rp 14.000 ke harga Rp 714.000/gram.

Harga komoditas tersebut mulai merangkak naik sejak akhir Desember 2019. Harga emas Antam terpantau merangkak naik sejak 26 Desember 2019 yang dijual di level Rp 758.000 per gram.

Pada Selasa lalu, emas Februari GCG20 telah naik 1,12% di Comex sebesar 5,50 dolar AS atau naik sekitar 0,4 persen di 1.574,30 dolar AS per ounce setelah naik 1,1%, Senin, 8 Januari 2020.

Kendati harga komoditas tersebut masih berpotensi meningkat, masyarakat disarankan berhati-hati jika ingin berinvestasi emas.