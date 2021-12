Hampir 10.000 Produk Kantongi Sertifikat TKDN, Industri Dalam Negeri Bergairah

Warga mengamati proses bongkar-muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin 15 November 2021. Badan Pusat Statistik mencatat, neraca perdagangan Indonesia Oktober 2021 surplus 5,73 miliar dolar AS dengan nilai ekspor 22,03 miliar dolar AS dan impor 16,29 miliar dolar AS. /Antara/Dhemas Reviyanto