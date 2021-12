Tumbuh kuat dan berkualitas, BNI Emerald Dapat Penghargaan

PIKIRAN RAKYAT - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) dinilai memiliki layanan priority banking terbaik di antara seluruh perbankan Tanah Air.

Selain karena jumlah nasabah yang naik signifikan, layanan priority banking milik BNI terbukti mampu menjawab semua kebutuhan nasabah termasuk pengelolaan dana di tengah masa pandemi.

Adapun, media ekonomi terbesar dan terintegrasi CNBC Indonesia menggelar puncak apresiasi dalam CNBC Indonesia _Awards_ 2021. Dalam ajang ini, BNI Emerald dinobatkan sebagai _The Most Innovative Priority Banking in Pandemic_ pada CNBC Indonesia _Awards_ 2021.

CNBC Indonesia menilai produk nasabah prioritas BNI ini terbukti memiliki pertumbuhan yang cemerlang serta kualitas pelayanan prima yang diberikannya terhadap nasabah prioritas di Tanah Air.

Penghargaan ini diserahkan secara langsung kepada Direktur Bisnis Konsumer BNI Corina Leyla Karnalies di Ballroom The Langham, Jakarta, Selasa 14 Desember 2021.

Corina menuturkan penyesuaian suku bunga turut memberikan pilihan yang lebih beragam bagi nasabah BNI Emerald dalam berinvestasi.

Dalam periode pandemi, BNI pun aktif menawarkan obligasi pemerintah baik itu obligasi ritel yang bisa dibeli melalui aplikasi BNI _Mobile Banking_ dan BNI _Internet Banking_, serta surat utang negara (SUN) melalui lelang yang diadakan Kementerian Keuangan RI.

Menurutnya, pencapaian ini juga didukung dengan adanya privileges yang diberikan kepada nasabah BNI Emerald yang selalu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nasabah terutama di masa pandemi ini.