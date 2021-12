Shopee Rayakan 12.12 Birthday Sale, Peningkatan Kunjungan 6 Kali Lipat pada 12 Desember

PIKIRAN RAKYAT - Shopee menutup kegembiraan perayaan festival belanja akhir tahun 12.12 Birthday Sale dengan dua pencapaian terbaru. Dengan antusiasme yang tinggi dari pengguna di seluruh negara Shopee beroperasi, tercatat peningkatan kunjungan 6 kali lipat pada tanggal 12 Desember 2021 dibandingkan hari biasa. Sejak hadir di tengah masyarakat pada tahun 2015, 12.12 Birthday Sale terus menjadi salah satu kampanye paling ditunggu oleh pengguna. Shopee juga melihat pengguna sangat bersemangat untuk mendapatkan penawaran terbaik dalam memenuhi kebutuhan akhir tahun, dimana tercatat lebih dari 850 juta voucher Shopee telah di klaim pada 12 Desember.

Christin Djuarto, Direktur Eksekutif Shopee Indonesia mengatakan, “Kampanye 12.12 Birthday Sale tahun ini merupakan perayaan tahun ke-6 Shopee hadir di tengah masyarakat Indonesia yang juga menjadi momentum penutup festival belanja akhir tahun. Kami sangat senang dapat mengakhiri tahun 2021 dengan catatan positif dan ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh ekosistem Shopee. Melalui kampanye 12.12 tahun ini, kami berupaya menyebarkan kebahagiaan kepada semua pengguna dengan ragam penawaran belanja terbaik serta meningkatkan visibilitas bagi para mitra brand serta pelaku usaha lokal di Indonesia. 2021 telah menjadi tahun percepatan digitalisasi dan memasuki tahun 2022, kami berharap dapat membantu lebih banyak pembeli, pelaku usaha serta komunitas untuk mendapatkan keuntungan dan dampak positif dari platform e-commerce Shopee.”

Pencapaian 12.12 Birthday Sale di Indonesia

Setelah usai dihadirkan selama 28 hari dengan rangkaian penawaran menarik antara lain seperti Tanam ShopeePay 12M, Gratis Ongkir XTRA Lebih Banyak dan Pasti Diskon 50%, kesuksesan Shopee 12.12 Birthday Sale juga dirasakan di Indonesia. Festival akhir tahun ini tidak hanya memberikan ragam penawaran serta hiburan interaktif untuk pengguna, tetapi juga diinisiasi guna merangkul lebih banyak pelaku usaha khususnya lokal dalam mengembangkan bisnis nya di ranah digital.

● Antusiasme terhadap pelaku usaha lokal di kemeriahan kampanye 12.12

Potensi serta tren produk lokal terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Tahun ini, Shopee mendukung lebih banyak pelaku usaha lokal untuk memasuki dan mengembangkan bisnis mereka dalam ranah digital. Shopee 12.12 Birthday Sale membawa dampak positif khususnya dalam meningkatkan visibilitas pelaku usaha lokal dari berbagai kategori. Ragam produk UMKM yang dihadirkan serta rangkaian penawaran menarik dapat dimanfaatkan pengguna untuk memenuhi kebutuhan harian. Kali ini, Perawatan & Kecantikan, Muslim Fashion dan Perlengkapan Rumah menjadi kategori UMKM terfavorit pengguna.

Pencapaian Shopee hingga saat ini tidak luput dari kolaborasi dan dukungan dari mitra brand, mitra penjual dan berbagai pihak. Sebagai bagian dari upaya untuk memberikan semangat dan harapan bagi para pelaku usaha lokal, Shopee memberikan apresiasi melalui Shopee Super Awards 2021. Tahun ini, terdapat nominasi kategori spesial seperti UMKM dan Mitra Brand Lokal, pemenang yang telah diumumkan dalam Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show diberikan untuk;

1. Super Favorite Brand yang berhasil diraih oleh Aerostreet Official Shop

2. Super Local Favorite Brand yang dibawa pulang oleh Bening’s Official Shop

3. Super Growing F&B Merchant yang dimenangkan oleh Kopi Janji Jiwa

4. Super Inspiring UMKM Seller yang berhasil didapat oleh Pollenzo Official Shop