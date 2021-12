BNI Luncurkan Kartu Debit Prioritas & Kartu Kredit untuk Segmen Pecinta Mobil Mewah

PIKIRAN RAKYAT - Permintaan mobil premium nasional semakin kuat seiring dengan berkembangnya pasar affluent di Indonesia beberapa tahun terakhir.

Bahkan masyarakat pecinta mobil premium banyak membentuk komunitas yang menjadi ceruk pasar sangat baik untuk penghimpunan dana sekaligus penyaluran kredit bagi perbankan.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berkolaborasi dengan The Djakarta Auto Luxury Toys (TDA Luxury Toys) dalam peluncuran Kartu Co Brand BNI Debit Emerald – TDA Priority Card dan Kartu Kredit BNI – TDA.

TDA Luxury Toys merupakan showroom dan dealer otomotif yang berfokus mengembangkan pangsa pasar mobil mewah. TDA Luxury Toys juga merupakan dealer resmi dari tiga brand otomotif terkemuka di dunia yaitu Morgan Motor, BAC dan Jeep.

Produk Kartu Co Brand BNI Debit Emerald – TDA Priority Card dan Kartu Kredit BNI – TDA ini diperuntukkan kepada pelanggan setia dan anggota member TDA. Dengan produk kolaborasi ini, pengguna dapat menikmati berbagai keuntungan dan kemudahan untuk bertransaksi secara cashless dengan benefit-benefit yang menarik untuk pembelian merchandise TDA dan transaksi di TDA Service Center. Tidak hanya itu, pengguna juga akan dimanjakan dengan berbagai privilege menarik dari merchant-merchant yang bekerjasama dengan TDA dan BNI.

Kartu Co Brand BNI Debit Emerald – TDA Priority Card dan Kartu Kredit BNI – TDA diluncurkan di Jakarta, Minggu (12 Desember 2021) bertempat di The Dharmawangsa Hotel Jakarta. Peluncuran ini dibalut dalam acara Year End Breakfast with TDA Luxury Toys & BNI Emerald, dan juga bertepatan dengan acara Inaugurasi Morgan Motor Club Indonesia serta Christmas Charity Action.

Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo, Direktur Bisnis Konsumer BNI Corina Leyla Karnalies, Presiden Direktur TDA Luxury Toys William Tjandra, Ketua Morgan Sports Car Club Indonesia Albert Maknawi, dan Wakil Ketua Morgan Sports Car Club Indonesia Sandy Kurnia Widjaja.

Corina mengatakan bahwa pasar mobil mewah kini merupakan pasar yang sedang berkembang di Indonesia seiring dengan terus tumbuhnya ekonomi negara dan tren masyarakat untuk mengoleksi mobil mewah dan mobil langka.