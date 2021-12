Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show Hadirkan TOMORROW X TOGETHER, Al & Andin, dan Deretan Bintang Dangdut!

PIKIRAN RAKYAT - Shopee Indonesia lagi-lagi membawa kejutan bagi para pengguna setianya. Pada Minggu, 12 Desember 2021 besok, Shopee akan menghadirkan Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show yang dimeriahkan oleh artis papan atas dan promo besar!

Shopee 12.12 Birthday Sale sendiri diadakan bersamaan dengan perayaan ulang tahun Shopee, yang jatuh pada tanggal 12 Desember. Oleh karena itu, di hari ulang tahunnya tersebut, Shopee akan membagikan keceriaan dan kebahagiaan bagi para penggunanya di rumah dalam wujud Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show ! Acara ini bisa kamu saksikan secara langsung pada 12 Desember 2021 pukul 19.00 WIB di Shopee Live, RCTI, SCTV, Indosiar, ANTV, MNCTV, RTV dan YouTube Shopee Indonesia.

Lantas, siapa saja artis papan atas yang akan hadir di Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show kali ini?

Pertama, ada boy group asal Korea Selatan, TOMORROW X TOGETHER, yang akan menjadi main performer dalam Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show. Siapa yang tidak kenal dengan grup besutan BigHit Music ini? TOMORROW X TOGETHER beranggotakan lima orang, yaitu Soobin, Hueningkai, Beomgyu, Yeonjun, dan Taehyun. Sejak melangsungkan debutnya pada 4 Maret 2019 dengan EP The Dream Chapter: Star, boy group ini langsung naik daun di Korea Selatan, bahkan dunia!

Pasalnya, album debut mereka tersebut berhasil menyabet posisi pertama di Gaon Album Chart dan Billboard World Albums Chart. Bahkan, album tersebut sukses duduk di posisi ke-140 dalam US Billboard 200. Angka tersebut menjadikan EP The Dream Chapter: Star sebagai album debut dengan peringkat tertinggi dibandingkan dengan grup K-Pop pria apa pun!

Masih banyak prestasi TOMORROW X TOGETHER lainnya. Misalnya, mereka menyabet penghargaan “Rookie of the Year” pada 34th Golden Disc Awards dan “Best New Male Artist” pada Mnet Asian Music Awards 2019. Jadi, tak ada alasan untuk melewatkan Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show karena akan ada penampilan spesial dari TOMORROW X TOGETHER yang amat memukau!

Dok. Pikiran-rakyat.com

