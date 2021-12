BNI Asset Management Luncurkan Reksa Dana BNI 30G sebagai Alternatif Investasi Unggulan di Tahun 2022

Head of Investment & Research BNI Asset Management Yekti Dewanti berbincang bersama Business Strategic and Corporate Secretary BNI Asset Management Devandra Harahap dan disaksikan oleh Kepala Divisi Riset BEI Verdi Ikhwan dan Head of Equity Investment BNI Asset Management Jefrix Kosiady dalam Virtual Launch BNI 30G, Jumat (3/11/2021). Reksa dana BNI 30G yang ditawarkan untuk nasabah retail akan dipasarkan melalui 3 APERD (Agen Penjual Efek Reksa Dana) yaitu BNI Sekuritas, Fundtastic dan Makmur, sedangkan untuk nasabah institusi akan ditawarkan terutama kepada korporat asuransi, dana pensiun dan juga ditawarkan kepada korporat BNI Group sebagai perwujudan sinergi bisnis holding. /Dok. BNI